Боксера Котуа посадят в тюрьму из-за езды в пьяном виде

Он проведет восемь месяцев в колонии.

Об этом стало известно сегодня, 13 августа. Экс-боксер Демна Котуа нарушил закон дважды. В первый раз его заподозрили в вождении в пьяном виде еще в феврале 2017 года. Мужчина тогда отказался пройти медицинское освидетельствование, ему выписали штраф. Во второй раз он попался в апреле текущего года. Его снова задержали, подозревая в нарушении ПДД, но он опять не захотел пройти проверку на опьянение.

Теперь боксеру предстоит отсидеть восемь месяцев за решеткой и подумать о своем поведении. Ему также запретили водить автомобиль три года, сообщает Прокуратура Санкт-Петербурга.

Напоминаем, что Демна Котуа является мастером спорта России – он неоднократно выигрывал различные соревнования.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что пьяный мужчина ударил ножом троих собутыльников, убив одного из них. По версии следствия, раны троим пострадавшим нанёс именно он в ходе ссоры, последовавшей за совместным распитием спиртного. На данный момент он задержан.