Восстановлено движение на М-10

После крупного ДТП восстановлено движение.
На трассе Москва-Петербург, М-10 возобновили штатное движение. В утреннем ДТП были задействованы три автомобиля, пострадало 5 человек, одна из которых погибла.
После происшествия движение было перекрыто в период с 10:00 до 11:10. На данный момент, как сообщает Regnum.ru, трафик восстановлен.
Напоминаем, что машины марок Skoda, Hyundai и Peugeut столкнулись на проезжей части у населенного пункта Ушаки.
Ранее GazetaSPB сообщила о том, что петербуржцы смогут самостоятельно выбрать маршруты наземного транспорта.