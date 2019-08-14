Восстановлено движение на М-10

Три машины всмятку после столкновения, одна погибшая. Фото: ФГУ Упрдор "Северо-Запад"

Три машины всмятку после столкновения, одна погибшая. Фото: ФГУ Упрдор "Северо-Запад"

После крупного ДТП восстановлено движение.

На трассе Москва-Петербург, М-10 возобновили штатное движение. В утреннем ДТП были задействованы три автомобиля, пострадало 5 человек, одна из которых погибла.

После происшествия движение было перекрыто в период с 10:00 до 11:10. На данный момент, как сообщает Regnum.ru, трафик восстановлен.

Напоминаем, что машины марок Skoda, Hyundai и Peugeut столкнулись на проезжей части у населенного пункта Ушаки.

Ранее GazetaSPB сообщила о том, что петербуржцы смогут самостоятельно выбрать маршруты наземного транспорта.