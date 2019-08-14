На Поклоногорском путепроводе сбили велосипедиста

По предварительным данным, мужчина получил травмы.

Все случилось сегодня днем, 14 августа. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди рассказали, что авария произошла на Поклоногорском путепроводе. Участниками ДТП стали двое – автомобилист и велосипедист. Как именно все случилось, не уточняется, но на снимках видно, что двухколесное транспортное средство лежит посреди дороги, а вот наездника не видно. Автор поста предположил, что велосипедисту вызвали карету скорой помощи и госпитализировали.

«Состояние не известно. Судя по тому, что его нет рядом, он в больнице»,

— пишет очевидец.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что пенсионерка умерла на руках врачей после ДТП под Тосно. Врачи, прибывшие на место, обследовали водителей Hyundai и Peugeot, но те отказались от госпитализации. В Skoda 9-летний мальчик и женщина за рулем получили травмы средней тяжести.