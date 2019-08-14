«Зенит» поздравил гендиректора Медведева с днем рождения

Сегодня руководителю футбольного клуба исполнилось 64 года.

Поздравление опубликовали на официальном сайте ФК «Зенит», а также в Twitter-аккаунте «сине-бело-голубых». В сообщениях сказано, что сегодня, 14 августа, генеральный директор клуба Александр Медведев празднует свое 64-летие.

Футбольный клуб выразил уверенность, что впереди его ждут новые рекорды, трофеи и победы. Также «зенитовцы» пожелали Медведеву счастья, успехов и здоровья.

Напоминаем, Александр Медведе пришел на свой пост в текущем году, но уже успел полюбиться команде. До этого президентом ФК «Зенит» на протяжении долгих лет был Сергей Фурсенко, который вступил в должность вице-президента АО «Газпромбанк» и стал представителем банка в совете директоров клуба.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Медведев объяснил продажу Джорджевича в “Локомотив”. Медведев рассказал, что Джорджевич доволен персональным контрактом, а “Зенит” желает ему успехов. Президент клуба объяснил, что у “Зенита” есть Дриусси, Азмун и Дзюба, а приход в клуб Малкома еще сильнее снизил шанс черногорского форварда на попадание в заявки на матчи.