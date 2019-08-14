В соцсетях защищают фельдшера, пнувшего пенсионерку ногой

В соцсетях защищают фельдшера, пнувшего пенсионерку ногой
Женщина якобы отказалась от госпитализации. Фото: скриншот видео https://vk.com/wall-36039_5930930

СК, прокуратура и МВД Ростовской области занимаются проверкой видео.

Правоохранительные органы разбираются с видео из Ростова-на-Дону. Медицинский работник пнул пожилую женщину на улице и уехал, так и не оказав ей помощи. Прокуратура, Следственное управления и МВД Ростовской области ведут проверки.

Видео появилось в социальных сетях во вторник 13 августа. Пенсионерка упала на улице. На место по вызову свидетелей приехала «Скорая», фельдшер пнул женщину ногой и уехал, позже объяснив это отказом от госпитализации. Женщину позже забрал второй экипаж медиков.

По данным “Ростов Главный”, 65-летняя женщина была пьяна, оскорбила врача и якобы сама “пихнула» его. Пользователи соцсетей разделились на два лагеря: одни надеются, что фельдшера немедленно уволят, другие заявили, что фельдшер не имел права насильно оказывать помощь пенсионерке. Пинок объясняют желанием проверить, находиться ли пациент в сознании.

Фото: скриншот VK
Фото: скриншот VK
Фото: скриншот VK
Фото: скриншот VK

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге пенсионерка умерла на руках врачей в ДТП под Тосно.

комментарии обсуждение пенсионерка пьяная женщина Ростов-на-Дону соцсети фельдшер
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В соцсетях защищают фельдшера, пнувшего пенсионерку ногой
В 2019 меньше разводятся и меньше женятся
«Зенит» поздравил гендиректора Медведева с днем рождения
Движение на участке трассы «Кола» во Всеволожском районе временно ...
За детскую порнография украинку приговорили к 20 годам тюрьмы
На Поклоногорском путепроводе сбили велосипедиста
Автобусы №193 от Культуры до ЖК “Цветной город” запустят позже
В Свердлова разлили нефтепродукты у свинарника