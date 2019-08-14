Петербургские программист поработали над новыми моделями Huawei

Разработчики из России смогли создать платформу для технологии дополненной реальности.

Об этом стало известно сегодня, 14 августа. Обо всем сообщила соучредитель Piligrim XXI Татьяна Черник. Она рассказала, что платформу разработали для китайской корпорации Huawei. Теперь компания и петербургская Piligrim XXI будут сотрудничать – программисты должны снабжать Huawei собственными разработками в области дополненной реальности.

Изобретение петербуржцев позволит новым телефонам распознавать предметы и переносить их на экран в улучшенном виде. Разработку можно использовать для разных целей – для навигации или даже исторической реконструкции.

По предварительным данным, новый смартфоны начнут покорять рынок уже в следующем году.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в США вышел запрет на закупку техники Huawei и ZTE. Президент США Дональд Трамп заявил, что страна не намерена вести бизнес с китайскими партнерами.