В США вышел запрет на закупку техники Huawei и ZTE

Трамп: «Мы не собираемся вести бизнес с Huawei».
Сегодня на всей территории США вступил в силу запрет на покупку продукции компаний Huawei и ZTE. Начиная с 13 августа, как сообщает Regnum.ru, американским предприятиям запрещается закупка оборудования у китайских производителей.
Составлен перечень компаний, которым запрещен товарообмен с Huawei и ZTE, в их числе Пентагон и NASA. Этим двум ведомствам помимо прочего запрещается и закупка товаров у дочерних компаний Huawei и ZTE.
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна не намерена вести бизнес с китайскими партнерами.
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