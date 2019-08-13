В США вышел запрет на закупку техники Huawei и ZTE

В США вышел запрет на закупку техники Huawei и ZTE
Президент настроен решительно. Фото: Regnum.ru

Трамп: «Мы не собираемся вести бизнес с Huawei».

Сегодня на всей территории США вступил в силу запрет на покупку продукции компаний Huawei и ZTE. Начиная с 13 августа, как сообщает Regnum.ru, американским предприятиям запрещается закупка оборудования у китайских производителей.

Составлен перечень компаний, которым запрещен товарообмен с Huawei и ZTE, в их числе Пентагон и NASA. Этим двум ведомствам помимо прочего запрещается и закупка товаров у дочерних компаний Huawei и ZTE.

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна не намерена вести бизнес с китайскими партнерами.

Ранее GazetaSPB сообщила о презентации новой операционной системы Harmony OS.

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