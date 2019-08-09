Операционная система Harmony OS заменит Android

Новая операционная система будет поддерживаться также на умных часах. Фото: Pixabay

Новая операционная система будет поддерживаться также на умных часах. Фото: Pixabay

Huawei представила новую операционную систему Harmony OS

Ранее стало известно о конфликте между компанией Huawei и США. Согласно введенным ограничениям, корпорация Google была вынуждена закрыть компании доступ к обновлениям для Android. Затем США постарались сгладить конфликт, и Google обещала открыть доступ в течение 90 дней.

Тем не менее Huawei выходит из изоляции благодаря созданию собственной операционной системы. По данным ТАСС, на конференции было отмечено, что Harmony OS не является копией Android и подходит для различного типа гаджетов: смартфонов, компьютеров и «умного дома».

Глава потребительского подразделения Huawie Ричард Ю. назвал главными целями разработки гармонию в мире и удобство для людей.

Новая операционная система Harmony OS 1.0 будет поддерживать разные языки программирования: C++, Jawa, JS, Kotlin и другие.

Ранее GazetaSPB сообщила о том, что США сократили санкции против Hawei.