Страховщики намерены выселить из квартиры больную раком мать-одиночку

Женщина оформила ипотеку в 2017 году, а через месяц после этого у нее диагностировали онкологию.
Красногвардейский районный суд рассмотрит 18 сентября иск страховой компании к больной раком матери-одиночке Татьяне Шевелевой о признании страхового договора недействительным и отмене страховых выплат на сумму около четырех миллионов рублей. По мнению страховщиков, женщина знала о проблемах со здоровьем на момент заключения договора и умышленно не сообщила о них.
По словам Шевелевой, которые приводит RT, она оформила ипотеку в октябре 2017 года. Через месяц у нее нашли рак, который не является страховым случаем. Шевелева рассказала, что онкологическое заболевание довольно быстро достигло четвертой стадии, после чего женщина получила первую группу инвалидности.
В том случае, если суд примет сторону страховой компании, у Шевелевой с двумя детьми отберут единственное жилье, которое было приобретено в ипотеку.
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