Страховщики намерены выселить из квартиры больную раком мать-одиночку

Через месяц после оформления ипотеки у нее нашли рак, который не является страховым случаем Фото: pixabay

Через месяц после оформления ипотеки у нее нашли рак, который не является страховым случаем Фото: pixabay

Женщина оформила ипотеку в 2017 году, а через месяц после этого у нее диагностировали онкологию.

Красногвардейский районный суд рассмотрит 18 сентября иск страховой компании к больной раком матери-одиночке Татьяне Шевелевой о признании страхового договора недействительным и отмене страховых выплат на сумму около четырех миллионов рублей. По мнению страховщиков, женщина знала о проблемах со здоровьем на момент заключения договора и умышленно не сообщила о них.

По словам Шевелевой, которые приводит RT, она оформила ипотеку в октябре 2017 года. Через месяц у нее нашли рак, который не является страховым случаем. Шевелева рассказала, что онкологическое заболевание довольно быстро достигло четвертой стадии, после чего женщина получила первую группу инвалидности.

В том случае, если суд примет сторону страховой компании, у Шевелевой с двумя детьми отберут единственное жилье, которое было приобретено в ипотеку.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эксперты назвали семь признаков развития рака.