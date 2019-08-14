Петербург будут развивать по японским технологиям

Применение инновационных технологий из Японии позволит городу стать более современным и комфортным. Фото: pixabay

Применение инновационных технологий из Японии позволит городу стать более современным и комфортным. Фото: pixabay

Власти Петербурга могут привлечь высокотехнологические японские решения к стратегическому развитию города.

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Маркова, применение инновационных технологий из Японии позволит городу стать более современным и комфортным. В частности, в городе пригодится японский опыт в разумном использовании городских площадей, создании «зеленого каркаса» на территориях, граничащих с Ленобластью, а также проект «Умный здоровый дом».

«Наши отраслевые специалисты готовы проработать предложения по территориям для создания экспериментальных «умных» кварталов в Петербурге по успешному опыту Японии в Йокогаме и вблизи Токио», – сказал Олег Марков.

Также власти Северной столицы заинтересованы в японском опыте развития транспортной инфраструктуры, в том числе технологий с использованием альтернативных источников энергии, реконструкции инженерных сетей и очистки воды.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что японцы представили прототип летающей машины.