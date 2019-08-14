Кейт Бланшетт заявила о завершении кинокарьеры

Австралийская актриса Кейт Бланшетт заявила о том, что она намерена завершить свою карьеру в кино.

На премьере своего нового фильма «Куда ты пропала, Бернадетт?» в Нью-Йорке, актриса дала интервью журналистам. Они напомнили ей про заявление об уходе, которое она сделала в феврале этого года во время совместного с Джулией Робертс интервью и узнали, осталась ли она при своем мнении.

«О да. Пришла пора мне остановиться. Точно. Абсолютно. Уверена, зрители по всему миру после просмотра скажут: „О да. Действительно, пришла пора ей остановиться“. Заранее прошу прощения», — заявила Бланшетт, ее слова приводит портал Vulture.

Добавим, что показ фильма «Куда ты пропала, Бернадетт?» стартует в России 5 сентября этого года. За основу фильма взят одноименный бестселлер писательницы Марии Семпл.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что представитель Бузовой заверил, что певица не собирается завершать карьеру.