Кейт Бланшетт заявила о завершении кинокарьеры

Кейт Бланшетт заявила о завершении кинокарьеры
Кейт Бланшетт сообщила о завершении карьеры. Фото: кадр из фильма "8 подруг Оушена".

Австралийская актриса Кейт Бланшетт заявила о том, что она намерена завершить свою карьеру в кино.

На премьере своего нового фильма «Куда ты пропала, Бернадетт?» в Нью-Йорке, актриса дала интервью журналистам. Они напомнили ей про заявление об уходе, которое она сделала в феврале этого года во время совместного с Джулией Робертс интервью и узнали, осталась ли она при своем мнении.

«О да. Пришла пора мне остановиться. Точно. Абсолютно. Уверена, зрители по всему миру после просмотра скажут: „О да. Действительно, пришла пора ей остановиться“. Заранее прошу прощения», — заявила Бланшетт, ее слова приводит портал Vulture.

Добавим, что показ фильма «Куда ты пропала, Бернадетт?» стартует в России 5 сентября этого года. За основу фильма взят одноименный бестселлер писательницы Марии Семпл.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что представитель Бузовой заверил, что певица не собирается завершать карьеру.

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