Девушка сварила яйцо по рецепту из интернета и поплатилась зрением

Девушка почти ничего не видит зодним глазом. Фото: Bethany Rosser

Девушка почти ничего не видит зодним глазом. Фото: Bethany Rosser

Британка получила серьезный ожог лица.

Об этом стало известно сегодня, 14 августа. Обо всем сообщает The Sun.

22-летняя Бетани Россер решила позавтракать варенными яйцами. Чтобы справиться побыстрее, она нашла в сети инструкцию – пользователи рекомендовали положить яйца в подсоленную воду и поставить в микроволновку на восемь минут.

Девушка решила перестраховаться и достала их пораньше – через шесть минут. Пока они были в микроволновке, все оставались целыми. Стоило Бетани достать их, как одно яйцо взорвалось.

В результате британка получила ожог лица и тут же вызвала скорую помощь. Ее глаз опух и практически ничего не видит – есть вероятность, что зрение после этого не восстановится.

Напоминаем, что ученые доказали, что варить яйца в микроволновке небезопасно. Жаль, что в инструкциях об этом обычно не говорится ни слова.

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