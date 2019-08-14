Медведев рассказал, что Рибалта собирался уходить из «Зенита»

Медведев рассказал, что Рибалта собирался уходить из &#171;Зенита&#187;
Медведев договорился с Рибалт. Фото: https://fc-zenit.ru/

Гендиректору удалось уладить этот вопрос.

Об этом стало известно сегодня, 14 августа. Обо всем генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал в эфире «Радио Зенит».

Он заявил, что спортивный директор Хавьер Рибалт хотел уйти со своего поста. Они обговорили все нюансы, и Медведев предложил поработать вместе. Рибалта согласился и, считает гендиректор, это положительно сказалось на развитии «Зенита».

«По результатам трансферной кампании, думаю очевидно, что это правильное решение»,

— рассказал Медведев.

Напоминаем, что Рибалт пришел в петербургский футбольный клуб год назад. Благодаря ему к «сине-бело-голубым» присоединились Вильмар Барриоса, Ярослав Ракицкий и Малком. Спортивный директор планирует работать в Санкт-Петербурге еще два года.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Зенит» поздравил гендиректора Медведева с днем рождения.

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