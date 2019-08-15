Скончался 19-летний футболист клуба «Окжетпес»

Скончался 19-летний футболист клуба &#171;Окжетпес&#187;
Ближайший матч с участием клуба перенесён из-за траура. Фото: ФК "Окжетпес"

Роман Зюзин скончался в возрасте 19 лет.

В качестве причины смерти футболиста клуба «Окжетпес» (Кокшетау, Казахстан) называется молниеносная форма сепсиса.

«Очень горько терять своих родных, друзей и близких. Вдвойне хуже, когда нас покидают молодые, здоровые и сильные ребята. Футбольный клуб “Окжетпес” выражает глубокие соболезнования родным и близким, в связи с уходом из жизни Романа Зюзина», — говорится в опубликованном на сайте клуба заявлении.

В текущем сезоне Зюзин сыграл 14 матчей, в которых забил один гол.

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