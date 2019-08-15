Вечный вопрос петербуржца: гнить или скользить?!

Петербуржцам снова предстоит сделать непростой выбор. Скоро наступит зима, дороги обледенеют или покроются снегом. Горожане по привычке снова начнут ругать власть за скользкие улицы или наоборот – за излишки соли и химии на дорогах. А какой иной выход? Однако власти Петербурга решили подстраховаться, и снова опросить самих петербуржцев об их отношении к использованию реагентов против наледи ближайшей зимой.

Такие опросы власти города устраивают систематически, вероятно, чтобы переложить на граждан часть ответственности за неизбежные и неприятные последствия применения антигололедных реагентов. Напомним, что от их использования в Петербурге отказались несколько лет назад. Ведь, по мнению многих экспертов, именно нехватка реагентов прошлой зимой привела к снежным завалам на улицах города. Это стоило должностей главам четырех районов Петербурга!

Надо сказать, что чаще всего для борьбы с обледенением дорог применяют четыре вида смесей: песко-соляная, мелкая гранитная крошка, и два вида химических реагентов. Все они имеют отрицательные «побочные эффекты». От соли и химии быстро гниют машины, обувь и страдают лапы домашних животных, гранитная крошка засоряет ливневую канализацию и т.д.

Предыдущий опрос на тему использования химических реагентов проводили прошлой зимой, когда город завалило снегом. Власти Петербурга, озабоченные снегопадами, тогда заявляли, что возможно, использование реагентов поможет исправить ситуацию. Но зимой 2018 года только 25% опрошенных проголосовали за использование, 75% были против.

Экологи также отрицательно отнеслись к идее использования реагентов. По мнению председателя правления некоммерческой организации «Экологический союз Санкт-Петербурга» Семена Гордышевского, которое он высказал в интервью интернет-газете «Мойка78» именно использование реагентов в разы повысило заболеваемость астмой и онкологией в Петербурге. Ведь в конечном итоге, реагенты через канализационные стоки попадают в очистные сооружения, где остатки стоков сжигают. Реагенты при этом вступают в реакцию и образуют опасные вещества, которые попадают в атмосферу, оседают в водоемы и почву. Именно поэтому, например в Финляндии, давно отказались от химии на дорогах. Снег там просто убирают техникой и вывозят из городов.

Итоги августовского опроса населения по поводу реагентов будут известны позже. Тем временем, власти отчитались, что уже куплено порядка 23 тысяч тонн соляной смеси для обработки дворовых территорий. Известно, что одна тонна стоит порядка 2000 рублей. Таким образом, власти Петербурга уже купили смеси на сумму порядка 46 млн рублей.

В Петербурге коммунальным блоком заведует вице-губернатор Николай Бондаренко, профессиональный чиновник, который давно работает в Правительстве Петербурга. В СМИ есть несколько интересных публикаций о деятельности Николая Леонидовича на посту вице-губернатора. Впрочем, ничего особенного по нашим временам: кристально прозрачная биография честного служаки, у которого дети, родственники и друзья – успешные бизнесмены.

Обеспокоенность властей Петербурга понятна. Достаточно посмотреть на итоги прошлой зимы: от гололеда и сосулек пострадало почти 4,1 тыс петербуржцев, серьезные травмы у 3734 человек. Прогноз на зиму 2019-2020 годов также пока неутешительный – зима придет рано и надолго.