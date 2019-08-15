С Коломяжского проспекта угнали черную иномарку почти за 4 млн

С Коломяжского проспекта угнали черную иномарку почти за 4 млн
Машину угнали от торгового центра. Фото: pixabay.com

С парковки у торгового центра в Приморском районе Санкт-Петербурга угнали Toyota Land Cruiser.

Об инциденте в полицию заявили сегодня, 15 августа. 27-летний гражданин сообщил, что черная иномарка 2019 года выпуска была украдена ночью от торгового центра на Коломяжском проспекте.

Стоимость автомобиля составляла почти 4 млн рублей.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в настоящее время полиция занимается поисками похитителя. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в GazetaSPb сообщали о махинации злоумышленников, которые сняли с банковского счета пенсионерки 100 тыс. рублей. Они обратились к пожилой женщине за помощью, а после совместного пользования банкоматом, она обнаружила пропажу денежных средств. Ведется розыск злоумышленников.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти приморский район угон
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