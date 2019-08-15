Рыбный цех на Пулковском шоссе удалось потушить

В Петербурге загорелось производственно-складское помещение в доме 103 по Пулковскому шоссе. Площадь пожара превысила 1000 кв. м. На месте работало 140 пожарных. Пожар удалось ликвидировать.

Пожар произошел в одноэтажном здании производственного цеха ООО «Северная волна», компания занимается консервированием рыбы, ракообразных и моллюсков.

По данным регионального главка МЧС России, пожарные прибыли на место ЧП в 12:33 мск. В 12:45 ранг пожара повысили до второго номера из-за угрозы распространения огня. На месте работали 140 сотрудников экстренных служб и 33 единицы техники.

Позже пресс-служба МЧС сообщила, что площадь пожара выросла до 1000 квадратных метров. Установлено, что на складе горят складируемые материалы в бумажной и полиэтиленовой упаковке. На месте происшествия была угроза взрыва из-за 15 баллонов с углекислотой, которые удалось убрать.

По данным СМИ, люди были эвакуированы из здания. О пострадавших сведений не поступало.

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