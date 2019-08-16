Ранее неизвестные рисунки Экзюпери нашли в Швейцарии

Писатель взял тушь и гуашь, тогда как иллюстрировал “Маленького принца” акварелью.

Рисунки Антуана де Сент-Экзюпери нашли в Швейцарии. Раньше специалисты никогда их не видели и сейчас заявили, что это ранние варианты канонических рисунков — в том числе к “Маленькому принцу”.

Работы сделаны тушью и гуашью. Их нашли на складе, который принадлежал предпринимателю Брюно Стефанини, умершему в прошлом году, сообщает Интерфакс. Предполагается, что коллекционер купил их на торгах.

Эксперты сообщили, что нашли среди работ один ранних вариантов “удава, который проглотил слона” и изображение Маленького принца вместе с Лисом. В 2018 году рисунок Экзюпери с героем сказки продали на торгах за $289 тысяч.

Сказка “Маленький принц” увидела свет в 1943 году. Экзюпери изучал архитектуру, но никогда не считал себя художником. Он лично проиллюстрировал книгу, но использовал акварель.

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