Коробку с амулетами и фаллосами нашли в погибших Помпеях

Коробку с амулетами и фаллосами нашли в погибших Помпеях
Ученые заявили, что находки относятся как раз к периоду гибели города. Фото: http://pompeiisites.org

Ученые считают, что сокровища принадлежали женщине, но не знают, пережила ли она извержение.

Археологи продолжают вести раскопки на месте города Помпеи, который погиб после извержения вулкана Везувия в 79 году н.э. Сейчас исследователи обнаружили склад маленьких амулетов.

Ученые заявили, что находки относятся как раз к периоду гибели города, сообщает Archaeological Park of Pompeii. Амулеты представляют из себя обработанные драгоценные камни, гравированное стекло и обереги фаллической формы. Они лежали в небольшой деревянной коробке в одной из комнат “Садового дома” — места раскопок в Помпеях. Сейчас исследователи публикуют фото новых находок.

Древние римляне спрятали в коробку два зеркала, куски ожерелья. Амулеты сделаны из бронзы, кости, янтаря и стекла. Ученые считают, что амулеты принадлежали женщине, но сейчас невозможно сказать, погибла ли она при извержении или успела убежать.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Петербурге тоже раскопали древний город — но никакого восторга у местных жителей он не вызвал.

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