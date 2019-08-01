Петербуржцы недовольные историческими находками на Среднеохтинском

Работы остановили как минимум до 12 августа. Фото: gov.spb.ru

Работы остановили как минимум до 12 августа. Фото: gov.spb.ru

При ремонте трамвайных путей рабочие нашли фундаменты зданий города Ниена.

Рабочие нашли фундаменты города Ниена во дорожных работ на Среднеохтинском проспекте. Уникальное открытие не вызвало восторгов у жителей Красногвардейского района Петербурга.

Предполагается, что рабочие раскопали здания XVII-го века, сообщили в администрации Красногвардейского района Петербурга 1 августа. Работы на участке до Красногвардейской площади и Конторской остановили минимум до 12 августа для работы археологов.

Раскопки означают, что Среднеохтинский проспект, который сейчас перекрыт, откроют позже, чем планировали. Работы серьезно осложняют дорожную ситуацию в районе и петербуржцы в соцсетях восприняли новость негативно.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что движение по Комендатскому и Богатырскому откроют к сентябрю.