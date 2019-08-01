Движение по Комендантскому и Богатырскому проспектам откроют к сентябрю

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил к 1 сентября 2019 года завершить дорожные работы и открыть движение для транспорта на Комендантском и Богатырском проспектах.

31 июля Беглов проинспектировал «долгострой» в Приморском районе города — участки на Богатырском и Комендантском проспектах. Они являются одними из самых важных районных автомобильных дорог, на которых постоянно скапливаются пробки, пишет «Невские новости».

Градоначальник проверил ход дорожных работ, ответственную за которую «ЭкспрессСтрой» и «А-Проект». Бордюр уже возвели, на днях уложат первый слой асфальта. Затем вдоль Богатырского высадят зеленые насаждения. Участок на Богатырском проспекте от Гаккелевской улицы до Байконурской улицы откроют 1 сентября.

Из-за закрытия участка на Комендантском проспекте от Глухарской улицы до Шуваловского проспекта, водителям приходится ездить в объезд, что создает большие пробки в районе. Строители не успевают закончить работы к 1 сентября, но обещают открыть сквозной проезд. На проспекте останется только положить асфальт, отремонтировать въезды, боковые карманы и территории возле них.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что начался ремонт участка Комендантского проспекта, движение ограничено.