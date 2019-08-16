Исследования: в Петербурге хотят жить все больше россиян

Петербург манит к себе все больше россиян. Фото: pixabay.com

Петербург манит к себе все больше россиян. Фото: pixabay.com

Петербург стал вторым городом в рейтинге самых востребованных для жизни городов среди россиян. Также в пятерку самых желанных городов для жизни вошли Москва, Казань, Краснодар и Уфа. Самым «нежеланным» городом для жизни оказался Тольятти.

Об этом говорят исследования сервиса Авито Недвижимость, которые изучили запросы потенциальных покупателей недвижимости.

В Петербурге стоимость квартир за год выросла более чем на 11%, однако это не помешало вырасти на 1,4% интересу к недвижимости в Северной Столице. Интересно, что несмотря на кризис и падение доходов населения у россиян почти на 50% выросла активность в решении квартирного вопроса (на 46% выросло число запросов со словом «квартира»).

Одновременно с этим во всех крупных городах России увеличилась стоимость квартир. Сильнее всего стоимость выросла в Казани – аж на 14,3% и в Петербурге – на 11,3%. В среднем сейчас в Северной столице квартиры стоят по 121 тыс рублей за квадратный метр, утверждают эксперты «Авито Недвижимость». Также по росту стоимости жилья в первую пятерку попали Тюмень, Новосибирск, Иркутск.

Самым «дешевым» жильем считаются метры в суровом Челябинске – там рост составил всего 2,8% за прошедший год и цена составляет 39,7 тыс за м2: то есть в три раза меньше чем в Петербурге. Аудитория сайта Авито составляет 32,5 млн человек, на сайте размещено 51 млн объявлений.