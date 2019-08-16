Бывшего директора задержали за банковские махинации

В Санкт-Петербурге оперативники задержали бывшего руководителя коммерческой фирмы, его подозревают в незаконной банковской деятельности.

Задержание произошло во вторник, 13 августа. Бывший директор обналичивал денежные средства, которые поступали от различных юридических лиц. При этом используя реквизиты подконтрольной ему организации.

Как сообщает ГУ МВД РФ по городу и области, в результате таких махинаций 57-летний обвиняемый заработал около 9,5 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан. Возбуждено уголовное дело.

В настоящее время продолжается уточнение деталей происходящего и поиск возможных участников.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что предприниматель проведет на исправительных работах пол года за незаконную продажу алкоголем. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за продажу спиртного без лицензии, но урока не извлек.