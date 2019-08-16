Аэродром Левашово модернизируют по поручению Путина

Аэродром Левашово модернизируют по поручению Путина
Президент РФ поручил заключить концессионное соглашение с дочерней структурой "Газпрома". Фото: kremlin.ru

По поручению президента России Владимира Путина военный аэродром «Левашово» в Петербурге модернизируют до 2022 года.

Президент РФ поручил заключить концессионное соглашение с дочерней структурой «Газпрома» ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» и провести реконструкцию «Левашово». В перечне поручений главы государства говорится, что завершение работ по реконструкции объектов концессионного соглашения должно состояться не позднее 2022 года.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Министерство обороны РФ выступит от имени государства, предоставившего концессию.

Средства на ремонт планируют выручить с продажи 198 га земли, которая принадлежит государству, не включая объекту капитального строительства. Кроме того, будет рассмотрен возможность строительства в Левашово объектов, принадлежащих концессионеру и которые не являются объектами соглашения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов поручил возобновить работы на путепроводах “Нарвы”.

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