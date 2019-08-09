Беглов поручил возобновить работы на путепроводах “Нарвы”

Беглов поручил возобновить работы на путепроводах “Нарвы”
Петербург попытается сохранить компанию “Пилон”. Фото: pixabay.com

Гореловский могут сдать в 2020-ом году, а Лиговский — в 2021-ом году.

Гореловский и Лиговский путепроводы трассы “Нарва” в Петербурге продолжат реконструировать. Работы на объектах приостановили в мае — компания “Пилон” переживает не лучшие времена.

Врио губернатора Александр Беглов заявил, что Петербург попытается сохранить компанию — “Пилон” специализируется по мостостроению и разводным мостам, и Смольный не хочет терять квалифицированного партнера. Врио приехал в Красносельский район Петербурга в четверг 8 августа.

Беглов надеется, что Гореловский путепровод сдадут в 2020 году. Сейчас он готов на 65%, рабочие должны увеличить число полос на нем от двух до шести. Лиговский попробуют закончить в 2021-ом. Он готов на 7%, там хотят увеличить число полос с четырех до шести.

Ранее GazetaSPb сообщила, что наиболее загруженные трассы Ломоносовского района Ленобласти починят за 110 млн.

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