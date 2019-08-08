Наиболее загруженные трассы Ломоносовского района починят за 110 млн

Всего планируют обновить около 13 километров дороги.

Об этом стало известно 8 августа. Обо всем сообщается на сайте правительства Ленинградской области. В тексте сказано, что работы уже стартовали на самых загруженных трассах Ломоносовского района – речь идет о следующих дорогах: «Форт ʺКрасная Горкаʺ — Коваши — Сосновый Бор» и «Подъезд к Красносельскому району». Подрядчиком выступило ГКУ «Ленавтодор», работникам компании предстоит привести в порядок 13 километров покрытия, на что готовы потратить 110 миллионов рублей.

Отмечается, что все работы постараются выполнять ночью, чтобы днем автомобилисты могли спокойно передвигаться по дорогам.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на КАД перекроют два съезда из-за ремонтных работ – эксперты будут устранять колейность покрытий проезжей части. На все специалисты планируют потратить менее недели – ограничения вступят в силу 9 августа и будут действовать до 14 числа.