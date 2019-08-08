На КАД перекроют два съезда из-за ремонтных работ

На транспортной развязке на пересечении с Гостилицким шоссе полностью перекроют два съезда — № 6 и № 8.

Об этом стало известно сегодня, 8 августа. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Временные ограничения связаны с ремонтными работами – эксперты будут устранять колейность покрытий проезжей части. На все специалисты планируют потратить менее недели – ограничения вступят в силу 9 августа и будут действовать до 14 числа. Рабочие будут трудиться и днем и ночью, чтобы успеть в срок. При этом в ФКУ отметили, что сроки могут быть изменены из-за погодных условий.

Напоминаем, что сегодня вечером в Петербурге пошел сильный ливень, из-за которого дороги и тротуары ушли под воду. Также на подтопления жаловались в торговых центрах, станциях метров и жилых домах.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что петербуржец перебегал дорогу и был сбит на Народного Ополчения. Мужчина получил серьезные травмы, несовместимые с жизнью.