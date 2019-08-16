Фрукты и овощи в Петербурге стали дороже, а мясо подешевело

Банк России объясняет это снижением темпов инфляции.

Как сообщает Банк России, в федеральном округе Северо-Запад наблюдается снижение темпов инфляции с 4,6% до 4,5%.

Специалисты объясняют, что причина в понижении индексации тарифов ЖКХ, укреплении рубля и расширении предложения товаров на рынке.

В связи с этим, под влиянием погодных условий северной столицы, подорожали фрукты, овощи и «молочка», а цены на мясо наоборот упали.

Ранее GazetaSPB сообщила о переменах в рационе россиян за последние сорок лет.