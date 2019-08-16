Рацион россиян сильно изменился за последние 40 лет

Жители России за почти 40 лет стали есть в два раза меньше картофеля. Также вдвое увеличилось потребление фруктов и ягод.

Согласно данным Росстата, в 1980 году один гражданин потреблял 117 кг картофеля в год, за прошлый год средний показатель упал до 59 кг. Количество потребляемых фруктов и ягод наоборот возросло с 35 до 74 кг.

Ведомство также отметило динамику овощей, морепродуктов и мяса, их потребление возросло. Употребление хлебобулочных и кондитерских изделий, круп, макарон, сахара уменьшилось.

Обеспокоил показатель потребления молочной продукции, с 390 кг он снизился до 266.

Картина показателей связана как с доступностью товаров на любой вкус, так и с современной тенденцией здорового образа жизни. Специалисты отметили, что россияне по прежнему остаются неравнодушны к картошке и хлебу, однако двигаются в правильном направлении, отдавая предпочтение здоровой пище.

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