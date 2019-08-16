Рацион россиян сильно изменился за последние 40 лет

Рацион россиян сильно изменился за последние 40 лет
Россияне двигаются в правильном направлении, отдавая предпочтение здоровой пище. Фото: Baltphоto/ Ольга Андросова

Жители России за почти 40 лет стали есть в два раза меньше картофеля. Также вдвое увеличилось потребление фруктов и ягод.

Согласно данным Росстата, в 1980 году один гражданин потреблял 117 кг картофеля в год, за прошлый год средний показатель упал до 59 кг. Количество потребляемых фруктов и ягод наоборот возросло с 35 до 74 кг.

Ведомство также отметило динамику овощей, морепродуктов и мяса, их потребление возросло. Употребление хлебобулочных и кондитерских изделий, круп, макарон, сахара уменьшилось.

Обеспокоил показатель потребления молочной продукции, с 390 кг он снизился до 266.

Картина показателей связана как с доступностью товаров на любой вкус, так и с современной тенденцией здорового образа жизни. Специалисты отметили, что россияне по прежнему остаются неравнодушны к картошке и хлебу, однако двигаются в правильном направлении, отдавая предпочтение здоровой пище.

Ранее в GazetaSPb сообщали о самых полезных плодах августа.

еда исследование россия росстат
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В ресторане на Итальянской случился пожар в подсобке
Последний рабочий день в Петербурге будет ветреным, но теплым
Рацион россиян сильно изменился за последние 40 лет
Открытую тренировку по воркауту проведут на Дачном проспекте
Ленинградскому зоопарку исполняется 154 года
Треть россиян затрудняются выплатить взятый кредит
На арене СКА пройдет день открытых дверей
В Копорье подведут итоги археологических раскопок