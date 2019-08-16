Пилотам А321 присвоили звания героев России

Владимир Путин наградил всех членов экипажа.

Пилоты самолета А321, Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, получили звание героев России. Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.

Напомним, что А321 летевший рейсом из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузное поле недалеко от аэропорта вчера 15 августа. Причиной стал отказ обоих двигателей и возгорание одного из них. Во время взлета в самолет врезалась стая чаек, птицы попали в турбины. Все 234 пассажира живы, не пострадали и члены экипажа.

Ранее GazetaSPB сообщила об обращении Ольги Бузовой к Владимиру Путину с просьбой наградить экипаж самолета.