Ушла из жизни принцесса Нидерландов Кристина

Кристина скончалась из-за рака костей, от которого она страдала в течение нескольких лет. Фото: pixabay

Кристина скончалась из-за рака костей, от которого она страдала в течение нескольких лет. Фото: pixabay

В Гааге в возрасте 72 лет скончалась голландская принцесса Кристина, младшая дочь королевы Илианы и принца Бернарда Липпе-Бистерфельдского.

Кристина скончалась из-за рака костей, от которого она страдала в течение нескольких лет. Ей было 72 года. Согласно данным королевского дома Нидерландов, Мария Кристина умерла во дворце Нордейнде в Гааге. Прощальная церемония с принцессой пройдет там же.

«Мы опечалены кончиной нашей дорогой сестры и тети, Кристина была прекрасным человеком с очень добрым сердцем. Своим музыкальным талантом ей удалось затронуть души многих людей», — говорится в сообщении королевской семьи.

Кристина отказалась от права на престол еще в молодости и посвятила свою жизнь музыке. Она преподавала уроки музыки в одной из школ Нью-Йорка. В 1975 году она вышла замуж и родила троих детей: Бернардо, Николас и Юлиана.

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