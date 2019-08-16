Названы самые популярные мобильные приложения

Выявлены самые популярные среди россиян «пожиратели времени».

Итак, победили игры-головоломки, приложения для чтения книг и просмотра видео. Самые популярные мобильные игры выпускает компания Playrix, как сообщает Forbes. По 46 минут в день россияне разгадывают их головоломки.

Около сорока минут в день владельцы смартфонов читаю книги при помощи FBReaderа. Данная программа обогнала и Youtube, которому пользователи уделяют в среднем 35 минут ежедневно.

В конце списка расположились социальные сети «ВКонтакте» и Instagram, «Яндекс.Навигатор» и «TikTok» — китайская программа для обмена музыкальными видео.

Исследование проводилось компанией Mediascope по заказу Forbes. В нем приняли участие россияне в возрастном диапазоне от 12 до 64 лет, проживающие в городах с населением более 100 тысяч человек.

Ранее GazetaSPB сообщила об исследовании уровня объективности школьных оценок.