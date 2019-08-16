В Ленобласти танки стреляли по мишеням

Они тренировались на боевой технике.

Об этом стало известно сегодня, 16 августа. Обо всем сообщает пресс-служба Западного военного округа. В тексте сказано, что более 30-ти экипажей танков Т-80 ЗВО съехались на полигон в Ленинградской области, чтобы потренироваться стрелять по мишеням. Ими стали вертолеты, танки, артиллерия и другая техника, которая якобы принадлежала предполагаемому противнику. В первую очередь танкисты учились работать слаженно, а также организовывать засады и учитывать рельеф территории для скрытного проведения маневров.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге противотанковую мину пересылали с курьером. Сообщается, что изначально посылка изначально должна была быть доставлена в Пулково — однако там её принимать отказались, в результате чего груз был доставлен обратно на почту.

Как нам сообщили в самой «Почте России», на место инцидента были вызваны полицейские, пожарные и сотрудники собственной службы безопасности Почты России.