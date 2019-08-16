В России снимут еще один фильм по роману «Мастер и Маргарита»

Съемки киноленты начнутся в 2020 году.

Об этом стало известно 16 августа. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на слова председателя жюри конкурса седьмого Российского фестиваля короткометражного кино «Короче» в Калининграде и сопродюсера ленты Игоря Толстунова.

Он отметил, что фильм по произведению Михаила Булгакова планируют начать снимать только в марте 2020 года. Ленту, по словам Толстунова, станет одним из самых затратных проектов российского кинематографа.

Сейчас уже проводят кастинг, чтобы определиться с актерами – ролями интересуются в том числе западные артисты. Пока непонятно, кто именно примет участие в съемках, а также неясно, сколько хотят потратить на его создание.

Напоминаем, режиссером ленты станет Николай Лебедев, который снял «Легенда номер 17» и «Экипаж».

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что осенью состоится премьера фильма Данилы Козловского. Как сообщает студия «Нон-Стоп Продакшн», фильм повествует об одном из фрагментов ликвидации аварии, а также о людях, которые жертвуя своей жизнью не дали произойти глобальной катастрофе.