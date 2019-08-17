В Петербурге стартует ремонт трех улиц

В Северной столице сегодня, 17 августа, начнется ремонт нескольких улиц. Работы пройдут на Тихорецком проспекте, Графском переулке и Еленинской улице

О временных ограничениях движения сообщила административно-технической инспекция.

Согласно данным ведомства, на Тихорецком проспекте ремонт продолжится до 10 сентября. В это время свободные проезд ограничат.

С 17 по 24 августа и с 27 августа по 3 сентября ограничат проезд на улице Графской.

Обновление дорожного покрытия на Еленинской улице начнется завтра, в воскресение. Первое перекрытие продлится до 26 августа.

Ранее в GazetaSPb сообщали о долгожданном ремонте участка на Новом Куземкино. Местные жители не раз обращались в ведомство с просьбами.