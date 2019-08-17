Защитник Сантос высказался о переходе Малкома в “Зенит”

Футболисты познакомились в олимпийской сборной и теперь станут плотнее работать вместе.

Дуглас Сантос рассказал о встрече с Малкомом. Оба бразильских футболиста перешли в петербургский “Зенит” в новом футбольном сезоне.

Защитник рассказал Globo Esporte, что встретился с форвардом в олимпийской сборной. Сантос уверен, что Малком обладает огромным потенциалом и серьезно поможет “Зениту”.

Сантос считает, что он и Малком станут шире работать вместе. Стоит учитывать, что оба футболиста приехали в Петербург из Бразилии и пока не слишком хорошо говорят по-русски, а общий язык должен их сближать.

Малком пока не отметился результативными действиями — впрочем, с момента его трансфера прошло только 2 недели. Он успел выйти на поле в игре против “Краснодара”, где Сантос случайно забил автогол, и против “Динамо”, где пробил по судье, о чем GazetaSPb сообщила.