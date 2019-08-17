Новичок “Зенита” Сантос объяснил, как общается с остальными

Сантос пока не знает русского, но надеется выучить. Фото: "Зенит"

Сантос пока не знает русского, но надеется выучить. Фото: "Зенит"

Защитник считает, что в футболе просто войти в коллектив даже при языковом барьере.

Бразилец Дуглас Сантос рассказал, что языковой барьер не слишком мешает ему общаться с другими футболистами “Зенита”. Защитник пополнил ряды “Зенита” этим летом.

Сантос объяснил Globo Esporte, что в футболе просто войти в коллектив даже при языковом барьере. Он больше общается с теми, кто знает те же языки, что и он.

Раньше футболист рассказал, что говорит на португальском, который является основным зыком в Бразилии, и немного знает немецкий, итальянский и испанский. В “Зените” сейчас играют несколько латиноамериканцев, правда их национальными языками их стран является испанский — это эквадорцы Ригони, Дриусси, Маммана и Краневиттер и колумбиец Барриос.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Сантос высказался о трансфере Малкома в “Зенит”.