BMW влетел в четыре машины на Савушкина и загорелся

Авария в Приморском районе Петербурга произошла около 17:20 в субботу 17 августа. Фото: скриншот VK

Авария в Приморском районе Петербурга произошла около 17:20 в субботу 17 августа. Фото: скриншот VK

На место ДТП прибыли три экипажа спасателей МЧС Санкт-Петербурга.

Пять машин столкнулись на улице Савушкина. Автомобиль BMW врезался в машины, которые поворачивали налево, и загорелся.

Авария в Приморском районе Петербурга произошла около 17:20 в субботу 17 августа, сообщили в УГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти. Немецкая иномарка врезалась в Ford, Volvo, Audi и еще один BMW.

После столкновения машина BMW виноватого водителя загорелась, на месте приехали сотрудники МЧС Санкт-Петербурга. Они потушили огонь и оказали помощь всем участникам аварии. На место ДТП прибыли три экипажа и 15 пожарных. Единственным пострадавшим оказался водитель BMW, его увезли на “Скорой помощи” с травмами и ожогами средней тяжести.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Красносельском районе Петербурга Citroen устроил крупное ДТП с пострадавшими.