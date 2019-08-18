Сын Валерии женился втайне от родителей

Иосиф и Валерия даже не знали об отношениях между молодыми. Фото: @valeriya/ Instagram

Иосиф и Валерия даже не знали об отношениях между молодыми. Фото: @valeriya/ Instagram

Сын российской певицы Валерии — Артемий Шульгин, тайно женился на своей однокласснице Наталье Коренной.

По словам отчима Артем, продюсера Иосифа Пригожина, которые приводит «Комсомольская правда», Тема признался о том, что хочет жениться, на семейном празднике, однако его родители не восприняли слова всерьез.

«На моем недавнем 50-летии Тема признался, что надумал жениться. Мы тогда подумали с Лерой, что он шутит. В прошлом месяце Тема женился на своей девушке Наташе», — рассказал Иосиф Пригожин. Артем женился на девушке, с которой учился в Швейцарии и в университете.

Поскольку Артем не берет у родителей деньги, праздник получился небольшой — самой свадьбы пока не было, только регистрация в Монтре. Иосиф и Валерия даже не знали об отношениях между молодыми, однако девушка всегда им очень нравилась.

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