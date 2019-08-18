Петербургская команда выиграла чемпионат России по пляжному футболу

«Кристалл» стал лидером соревнований досрочно – он опережает ближайшего соперника на приличное количество очков.

Об этом стало известно сегодня, 18 августа. Обо всем сообщается в группе ПФК во «Вконтакте». В посте сказано, что петербургская команда по пляжному футболу «Кристалл» стала победителем чемпионата России. Эта победа стала досрочной, так как в субботу состоялся матч с самарской командой «Крылья Советов» – игра завершилась со счетом 5:2, что дало петербуржцам достаточно очков, чтобы застолбить за собой первое место. Во время последней встречи у петербуржцев отличились Юрий Крашенинников, Владислав Жариков, Артур Папоротный, Датинья и Игорь Бриштель.

Теперь у «Кристалла» 35 очков, а у московского «Спартака» на шесть очков меньше. Позади 13 матчей, а впереди – новые победы. Команда тем временем поблагодарила всех, кто верил в нее и поддерживал с трибун.

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