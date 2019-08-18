Малком и Дриусси не выйдут на поле в ближайшие пару недель

Футболисты получили травмы, после которых им требуется длительное восстановление.

Об этом стало известно сегодня, 19 августа. Футболисты петербургского клуба Малком и Дриусси получили повреждения во время матча «Зенита» с «Динамо». Игра завершилась победой «сине-бело-голубых» со счетом 2:0

Дриусси вышел с первых минут и получил травму уже в первом тайме. Его тут же заменили Малкомом, который столкнулся с полузащитником команды соперника и тоже не смог продолжать играть. Теперть первому предстоит восстанавливаться четыре недели, а второму – шесть. Получается, что оба пропустят ближайший матч против «Спартака», сообщил комментатор Георгий Черданцев, передает «Чемпионат».

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Дзюбу хотят дисквалифицировать за слова о позорном судействе.

Не в восторге остался не только «сине-бело-голубой», но также представили обоих команд и даже главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Они отметили, что судья не засчитал гол, один из футболистов был ни за что удален с поля, а также не было вовремя назначено пенальти в ворота. Матч завершился со счетом 0:0.