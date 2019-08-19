В Петербурге неизвестные выбили стекла у четырех автомобилей

Сегодня ночью вандалы орудовали на автопарковке во дворе одного из домов. Утром владельцы автомобилей, живущие в домах на Ленинском проспекте (точный адрес не сообщается) обнаружили случившееся.

Информацию и фото предоставили подписчики сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонктакте».

У двух машин были разбиты стекла водительских дверей. Автор фото предполагает, что пострадали всего четыре автомобиля, так как на асфальте остались осколки еще на двух парковочных местах.

На снимках видно, что выбиты по одному стеклу передней двери на каждой из машин. Было ли что-то украдено не сообщается. Заведено ли дело об административном правонарушении также ничего не сообщается.

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