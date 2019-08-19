МЧС достали котенка из канализационного люка в Петербурге

МЧС достали котенка из канализационного люка в Петербурге
Сразу после спасения сотрудники МЧС сели в экипаж и уехали по другим делам. Фото: скриншот видео

Жители Северной столицы опубликовали в соцсети видео вместе с благодарностями.

Сотрудники МЧС помогли вытащить котенка из канализационного люка в Санкт-Петербурге. Видео спасения животного появилось в социальных сетях.

Жители Северной столицы опубликовали в Интернете видео с благодарностью пожарным города в группе “Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург” в понедельник 19 августа. На записи видно, как несколько человек столпились вокруг люка, затем один из спасателей залезает туда и быстро возвращается с котенком в руках.

Очевидцы рассказали, что сразу после спасения сотрудники МЧС сели в экипаж и уехали по другим делам. Пользователи соцсетей довольны хорошими новостями и похвалили пожарных за неравнодушие.

Ранее GazetaSPb сообщила, что котенок на Октябрьской набережной Петербурге устроил пробку.

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