Котенок на Октябрьской набережной стал причиной пробки (видео)

В итоге котенок выбежал сам и умчался в сторону тротуара. Фото: vk.com/spb_today

В итоге котенок выбежал сам и умчался в сторону тротуара. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Петербурга черный котенок заставил водителей остановиться посреди дороги.

31 июля очевидцы рассказали о котенке, который организовал на Октябрьской набережной небольшой дорожный затор. Свидетели инцидента опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург » в соцсети «ВКонтакте» видеозапись с автомобильного регистратора. Авторы видеоролика ласково прозвали котенка, выбежавшего на проезжую часть «маленьким черным негодником».

Видео: vk.com/spb_today

На записи заметно, как три автомобилиста пытаются достать котенка из-под иномарки на проезжей части. В итоге, котенок выбежал сам и умчался в сторону тротуара. Известно, что с котенком ничего не случилось.

«Маленький чёрный негодник заставил нас побегать по Октябрьской набережной. Котёнок жив и здоров», — пишут свидетели.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что водитель спровоцировал тройное ДТП ради спасения кошки.