Арбитражный суд Петербурга вскоре переедет в новое здание

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области начал готовиться к переезду в новое здание, которое было построено специально для него.

В скором времени арбитражный суд, который сейчас находится в двух помещениях на Суворовском проспекте и на Очаковской улице, переедет в другое здание по адресу улиц Смольного, 6. Компания ООО «Гераклион» предоставит услуги по переезду за 2,9 млн рублей. Переезд начнется в конце сентября и займет две недели.

Новое здание на улице Смольного находится на месте бывшего корпуса Психоневрологического интерната №1, он был снесен в 2011 году. На строительство здания, площадь которого 32,5 тыс. кв.м, ушло 5,3 млрд рублей.

На данный момент арбитражный суд располагается в двух помещениях в Петербурге: на Суворовском проспекте и на Очаковской улице. Помещение на Суворовском проспекте позже займет Второй федеральный апелляционный суд .

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что арбитражный суд, МВД и уголовный розыск защитит КГИОП.