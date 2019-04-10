Арбитражный суд, МВД и уголовный розыск защитит КГИОП

Здание на Суворовском проспекте признали объектом культурного наследия.

КГИОП признал объектом культурного наследия здание Академии легкой промышленности Кирова на Суворовском пр. Санкт-Петербурга, сообщили в комитете 10 апреля.

Само здание построили в в 1933-1938 годах. Здание выполнено в стиле сталинского неоклассицизма. Сейчас его занимает Арбитражный суд Петербурга, управление МВД и уголовного розыска. В годы войны в здании располагался военный госпиталь — пожар в нем 19 сентября 1941 года унес много жизней.

В середине января 2019-го здании на Суворовском произошел пожар — по данным МЧС, из здания вывели около 100 человек, никто не пострадал. Позже выяснилось, что пожар произошел из-за невыключенного обогревателя, оставшегося в пустой комнате.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что КГИОП прокомментировал разборку казарм Семеновского полка.