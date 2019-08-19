Тело заслуженного артиста РФ Михаила Романова нашли под окнами его дома

Тело заслуженного артиста РФ Михаила Романова нашли под окнами его дома
В филармонии им. Дмитрия Шостаковича, где трудился Михаил Романов, подтвердили факт его смерти. Фото: old.conservatory.ru

В Петербурге под окнами собственной квартиры бало найдено тело сотрудника петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова, заслуженного артиста РФ, трубача Михаила Романова.

Согласно данным «Пятого канала», супруга Михаила Романова, находясь в квартире, внезапно услышала глухой удар на улице. Выглянув в окно, она обнаружила лежачего мужа на тротуаре. Романову было 68 лет.

Известно, что ранее Романов уволился из петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова из-за проблем со здоровьем.

В филармонии им. Дмитрия Шостаковича, где трудился Михаил Романов, подтвердили факт его смерти, пишет РБК.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ушла из жизни принцесса Нидерландов Кристина. Она скончалась из-за рака костей, от которого она страдала в течение нескольких лет. Ей было 72 года.

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Тело заслуженного артиста РФ Михаила Романова нашли под окнами его дома
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