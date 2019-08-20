Кандидаты в губернаторы Петербурга встретились на дебатах

Кандидаты в губернаторы Петербурга встретились на дебатах
Дебаты кандидатов в губернаторы Петербурга. Скриншот: Россия 1

В Петербурге 20 августа состоялись третьи дебаты кандидатов в губернаторы. Темой дискуссии стали вопросы городской среды — парков, скверов, улиц.

Участие в дебатах приняли все зарегистрированные избиркомом кандидаты. Среди них Михаил Амосов («Гражданская платформа»), Александр Беглов (самовыдвиженец), Владимир Бортко (КПРФ) и Надежда Тихонова («Справедливая Россия»).

Трансляцию вели телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и радио «Россия». Наблюдать за дебатами могли только жители Петербурга.

Напомним, в первом раунде кандидаты обсуждали вопросы городского бюджета. Темой второй встречи стали экономика и промышленность Петербурга. Всего ожидается шесть раундов.

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября. Главу города избирают на 5 лет, он не может занимать должность более двух сроков подряд.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что первые дебаты кандидатов стартовали 13 августа.

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