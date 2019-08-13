Сегодня пройдут первые дебаты кандидатов в губернаторы Петербурга

Каждый из четырех участников получит по 10 минут на изложение программы.

Первые дебаты кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга пройдут сегодня во вторник 13 августа. Все четыре кандидата намерены рассказать о своем видении будущего Северной столицы.

Горизбирком Санкт-Петербурга сообщил, что первые дебаты намерены провести 13 августа, их покажут телеканалы “Россия 1”, “Россия 24” и будет передавать станция “Радио Россия”. Начало намечено на 9:00. Программа должна продлиться около 40 минут, а значит каждому кандидату намерены дать по 10 минут на изложение основных положений программы.

Сейчас в выборах хотят участвовать врио губернатора Александр Беглов (самовыдвиженец), Надежда Тихонова (“Справедливая Россия”), Владимир Бортко (КПРФ) и Михаил Амосов (“Гражданская платформа”). Выборы намечены на 8 сентября. Губернатора избирают на 5 лет, он не может занимать должность более двух сроков подряд.

Ранее GazetaSPb сообщила, что ГИК Санкт-Петербурга предупредил Бортко за стих Киплинга.