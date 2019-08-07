ГИК Петербурга предупредил Бортко за стих Киплинга

Читатели газеты Бортко пожаловались, что коммунист не соблюдает авторские права.

Избирком Санкт-Петербурга вынес предупреждение Владимиру Бортко. Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга не учел чужие права на стихотворение перед публикацией в газете.

Бортко включил в выпуск издания стихотворение Редьярда Киплинга “Если” в переводе Маршака. Четверо читателей заявили, что кандидат от КПРФ не спросил разрешения у правообладателей. Кроме этого, Бортко добавил в газету снимок Петропавловской крепости без одобрения автора.

Редьярд Киплинг умер в 1936 году. Само стихотворение опубликовали в 1910 году. Исключительные права на произведение истекают после 70 лет со дня смерти автора, а в России — с момента публикации. Маршак перевел стихотворение в 1946 году.

Выборы на пост губернатора Петербурга состоятся 8 сентября. Кроме Бортко в них участвуют врио губернатора Александр Беглов, Михаил Амосов и Надежда Тихонова.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Бортко призвал конкурентов Беглова отказаться от выборов.